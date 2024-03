Napoli: accordo Comune-Asl per gestione condivisa del canile "La Collina di Argo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, l'accordo di collaborazione si propone il contrasto al randagismo, la promozione delle adozioni dei cani e iniziative finalizzate all'incentivazione della pet therapy a beneficio di persone affette da particolari patologie e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all'uomo dai cani. Nelle attività di gestione sanitaria del canile e in quelle di promozione e informazione sarà coinvolto anche il Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana veterinaria. Intanto, un primo esempio di sinergia arriva dalla soluzione trovata per il caso di tre cani di proprietà di un clochard. L'uomo non potrà occuparsene perché dovrà essere sottoposto ad un ricovero ospedaliero. Il Comune, con il supporto del servizio veterinario dell'Asl, si sta occupando del ricovero dei cani - uno di grossa taglia, due di taglia media di cui una femmina sterilizzata - presso il canile comunale "La collina di Argo". L'accoglienza provvisoria presso la struttura comunale è una soluzione che è stata apprezzata dallo stesso padrone dei cani, certo di lasciare in mani sicure gli amici da cui è restio a separarsi. L'attenzione dell'amministrazione comunale verso gli animali è confermata anche dalla delibera approvata nella riunione di Giunta di giovedì scorso con la quale – su proposta del sindaco – sono stati ridefiniti i requisiti e le funzioni del Garante per la tutela degli animali che sarà nominato dal sindaco a seguito di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature. Tra i suoi compiti rientrano, tra l'altro, ricevere segnalazioni da chiunque venga a conoscenza di comportamenti lesivi dei diritti degli animali, segnalare all'autorità giudiziaria fatti configurabili come reati, promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione e segnalare alla Giunta e al Consiglio comunale l'opportunità di adottare provvedimenti anche alla luce delle novità normative regionali, nazionali ed europee. (Ren)