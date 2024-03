Campania: De Luca, in un anno 120 presenze di ministri in nostra regione solo per propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è tornato ad attaccare il governo Meloni nel corso della diretta social del venerdì. “In Campania abbiamo una presenza mai vista dei ministri del governo Meloni. Quelli del governo precedente erano assenti ma ora siamo all’opposto”, ha detto De Luca che ha fatto stilare anche una sorta di graduatoria. “Ho fatto fare un calcolo che è al ribasso, quest’anno abbiamo avuto 120 presenze di ministri in Campania - ha precisato -. Al primo posto c'è Sangiuliano con 27, poi Piantedosi con 23 e Tajani 13". "Siamo diventati una regione attraente, arriveremo a 150 viaggi ministeriali. A che pro? Niente, solo propaganda”, ha aggiunto. Una propaganda che secondo De Luca ha come primo obiettivo le elezioni europee. “Abbiamo avanti pochi mesi che ci separano dalle elezioni europee e come sempre in Italia quando siamo vicini alle elezioni dobbiamo sopportare una valanga di stupidaggini, fiumi di demagogia e falsità, di esagerazione - ha detto -. Ci saranno delle forze politiche che utilizzeranno il metodo della menzogna e della falsificazione dei dati", conclude il presidente della Regione Campania”. A tutti i ministri De Luca chiede di interessarsi per lo sblocco dei fondi sviluppo e coesione, al centro di un braccio di ferro tra il governo e il presidente di Regione. “Speriamo che tra una comparsata e un'altra si impegnino altrimenti tutti questi viaggi sono sospiri, vanno bene anche i sospiri perché stiamo a Pasqua e ci scambiamo la palma ma ci attendiamo un po' di prosa", ha proseguito De Luca . "I cantieri si aprono con i fondi e non con le palme", ha proseguito ironicamente De Luca.(Ren)