Napoli: controlli ad "alto impatto" a San Giovanni Teduccio e Barra

- Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. Nel corso delle attività sono state identificate 64 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllati 30 veicoli, di cui due sequestrati amministrativamente, e contestate nove violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione, guida senza cinture di sicurezza, per incauto affidamento e per mancata esibizione dei documenti di circolazione. (Ren)