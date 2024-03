Forza Italia: Tajani, Berlusconi ha tracciato la strada anche per i prossimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il presidente Silvio Berlusconi ha tracciato la strada anche per i prossimi 30 anni. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio pubblicato su X in occasione dei 30 anni della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. "Ognuno di noi è il suo erede, ognuno di noi ha il compito di portare avanti le sue idee. Grazie Napoli per questo entusiasmo travolgente", ha aggiunto.(Res)