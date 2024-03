Napoli: fanno esplodere petardo vicino a cassonetto rifiuti, 39enne ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grosso petardo è esploso nei pressi di un cassonetto per l'immondizia a un 39enne, che si era recato a gettare la spezzatura, è rimasto ferito. E' accaduto al corso Umberto I a Torre del Greco. L'uomo è stato trasferito dal 118 nel pronto soccorso dell’ospedale Maresca dove è stato dimesso con una diagnosi di dieci giorni, per il 39enne una “ferita lacero contusa alla regione frontale destra”. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco che devono risalire al responsibile dell'esplosione del petardo. (Ren)