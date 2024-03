Trasporti: Ferrante, impegno governo per ripristino circolazione tratta Foggia-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sin dal 12 marzo, giorno in cui si è verificata la frana, come ministero delle Infrastrutture ci siamo adoperati per il ripristino della circolazione e per la realizzazione, nel più breve tempo possibile, del lavori di consolidamento delle strutture interessate". Lo sottolinea il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, in una intervista al "Quotidiano di Puglia", rispondendo a una domanda sulla linea ferroviaria Foggia-Napoli. "Ho effettuato il sopralluogo nel cantiere della Galleria Starza, sulla tratta Benevento - Ariano Irpino, proprio per accertarmi dello stato di avanzamento degli interventi: Rfi sta lavorando giorno e notte con oltre 70 persone tra maestranze, progettisti e tecnici, per rispettare la tempistica del 14 aprile. Si tratta di lavori complessi, ma che saranno consegnati in tempi rapidi, migliorando anche la sicurezza dell'opera. È un risultato importante che dimostra tutto l'impegno del ministero", e " la capacità di risposta del Paese, che ha gli strumenti per affrontare in maniera rapida ed efficace anche eventi così imprevisti. Con il decreto Sud dello scorso novembre abbiamo previsto ulteriori risorse per rafforzare le infrastrutture del Mezzogiorno". (segue) (Rin)