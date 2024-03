Trasporti: Rfi, anticipata riattivazione circolazione ferroviaria linea Foggia-Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà riattivata l'8 aprile la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia - Benevento, sospesa dallo scorso 12 marzo a causa di una frana che ha interessato l'intera area. Oltre 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Imprese Appaltatrici qualificate stanno lavorando senza sosta per ridurre i disagi e anticipare la riattivazione, prevista inizialmente per il 14 aprile. Lo comunica una nota di Rfi. "Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico sono purtroppo una realtà che a volte coinvolge anche la rete ferroviaria – ha detto l'Amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio -. Lo sforzo che stiamo facendo per ripristinare la circolazione tra Foggia e Benevento è senza eguali. Tecnici, operai e ingegneri hanno lavorato dal primo giorno con il massimo impegno". (segue) (Com)