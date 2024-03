G7: Tajani, ministeriale Esteri a Capri opportunità per valorizzare Campania e l’Italia intera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del G7 a Capri “prevediamo la presenza di circa 300 delegati e 200-300 tra giornalisti fotografi”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Napoli della riunione G7 Esteri che si terrà il 17-18-19 aprile a Capri. “E’ una straordinaria opportunità per valorizzare la regione Campania e l’Italia intera, e infatti saranno organizzate riunioni G7 in tutta Italia, per valorizzare tutto il territorio e la sua bellezza”. (Res)