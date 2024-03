G7: Tajani, il Sud farà fare bella figura all'Italia, occasione per Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 a Capri sarà "una opportunità per valorizzare l'isola e la città di Napoli". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa, in prefettura a Napoli, per illustrare le priorità della riunione ministeriale Esteri G7 che si terrà a Capri dal 17 al 19 aprile. La riunione in programma a Capri è la prima delle due Ministeriali Esteri G7 che saranno ospitate nel nostro Paese nell'anno della presidenza italiana. (segue) (Napoli)