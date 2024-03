Forza Italia: Tajani, Berlusconi ha tracciato la strada anche per i prossimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Silvio Berlusconi ha tracciato la strada anche per i prossimi 30 anni. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio pubblicato su X in occasione dei 30 anni della discesa in campo del fondatore di Forza Italia. "Ognuno di noi è il suo erede, ognuno di noi ha il compito di portare avanti le sue idee. Grazie Napoli per questo entusiasmo travolgente", ha aggiunto.(Res)