Napoli: da prefettura ok a misure per sicurezza e legalità in zona piazza Garibaldi

- Vertice in prefettura a Napoli sulla questione sicurezza nella zona a ridosso di piazza Garibaldi. La riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha visto la partecipazione del prefetto di Napoli Michele di Bari, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’assessore alla Legalità e polizia locale, del vice questore vicario, del Comandante provinciale dei carabinieri e del rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Diverse le tematiche affrontate. In particolare, è stato discusso del fenomeno delle attività di commercio ambulante abusivo nell’area di Porta Nolana, Piazza Garibaldi e strade limitrofe e delle aggressioni ai danni di vigili urbani impegnati nell’attività di contrasto. Il prefetto ha espresso solidarietà agli operatori della Polizia locale e ha sottolineato la necessità di garantire la tutela delle unità impegnate sul campo e di fornire una risposta adeguata in materia di sicurezza alle istanze della popolazione della zona. E’ stato predisposto un dispositivo integrato da parte di tutte le forze dell’ordine nell’area. In particolare è stato disposto un incremento dei servizi di controllo del territorio, anche ad "alto impatto" nonché dell'attività di vigilanza da parte della polizia locale per il contrasto, tra l’altro, dell’immigrazione clandestina, considerato che i mercatini abusivi sono organizzati e gestiti da soggetti extracomunitari spesso sprovvisti di regolare permesso di soggiorno.La questione resta massimamente attenzionata e sarà oggetto di periodico monitoraggio da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.(Ren)