Pa: Zangrillo, elimineremo 200 procedure, meno burocrazia per i cittadini (2)

- L'obiettivo "non è soltanto quello di realizzare il Pnrr, che impone di rivedere 600 procedure entro il 2026, le prime 200 entro quest'anno, ma di avere una Pa capace di erogare servizi a cittadini e imprese all'altezza delle loro aspettative. Perché non può esserci buona crescita senza buona amministrazione". Tuttavia ancora oggi ottenere ad esempio un passaporto in molte città è un'impresa: "Sono consapevole del problema. I passaporti rilasciati lo scorso anno sono stati quasi 3 milioni, un terzo in più della media pre-pandemia e, anche i primi dati di quest'anno, resi noti dal ministro Piantedosi, che ringrazio per il lavoro svolto su questo tema, ci dicono che la situazione è migliorata. E' evidente che dobbiamo insistere. In questi giorni, con il progetto Polis, sono stati rilasciati i primi passaporti dalle Poste, anche con consegna a domicilio. L'obiettivo è facilitare l'accesso ai servizi pubblici anche nei centri più piccoli e meno raggiungibili, come già previsto per i certificati anagrafici e di stato civile". Il ministro osserva inoltre che "il progetto con Poste è una grande opportunità che, in fase di sperimentazione, sta già registrando effetti positivi e che una volta a regime potrà ridurre significativamente tempi di rilascio". (segue) (Rin)