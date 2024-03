Campania: Oliviero, incontro annuale dedicato a Gassani e colleghi morti per difendere legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' molto importante per questa Istituzione ricordare un collega Consigliere regionale che ha dato la vita per difendere i valori della dignità, della legalità e del contrasto della camorra e di ogni forma di criminalità organizzata – ha detto il presidente Oliviero - ed è nostra intenzione dedicare annualmente un'iniziativa del Consiglio regionale della Campania a tutti i consiglieri regionali che sono morti nell'esercizio del proprio dovere al servizio della nostra Regione e di questi fondamentali valori". "Dino Gassani è stato un grande avvocato penalista ed un grande Consigliere regionale, che ha ricoperto la funzione nella I e nella II legislatura ed è stato tra i costituenti della Regione Campania avendo contribuito alla scrittura dello statuto della Regione Campania – ha ricordato Arzillo –, da anni sosteniamo l'importanza di ricordare e rimarcare la sua figura eroica, che rappresenta la buona professione e della buona politica". "Da avvocato penalista e da Consigliere regionale, Dino Gassani ha rappresentato i valori della legalità e della trasparenza – ha evidenziato Amente – e, per questo, costituisce un modello per il mondo della destra di dignità e di legalità, il cui percorso va sottolineato e valorizzato come esempio da seguire particolarmente nei nostri territori che necessitano di questi valori fondanti per il loro sviluppo e la loro crescita". "Oggi il Consiglio regionale ha ricordato un Consigliere regionale del Movimento Sociale Italiano e valente avvocato penalista che, coscientemente, ha perso la vita per la difesa della toga e della legalità, valori espressi quotidianamente durante la sua carriera forense e nella vita politica – ha sottolineato Ronghi -, un grande oratore e già negli anni '80 proiettato verso una destra democratica e aperta ai nuovi scenari". (Ren)