Giustizia: Tajani su test psicoattitudinali, non capisco il perché di tanta agitazione

- In merito ai test psicoattitudinali per i magistrati “non capisco perché così tanta agitazione”, sono “parte degli esami che si fanno a coloro che intendono fare il magistrato” e non si applicano “a chi è già magistrato”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Napoli della riunione G7 Esteri che si terrà il 17-18-19 aprile a Capri. “Non significa che cerchiamo il matto ma vuol dire che una persona può avere più o meno l’attitudine a fare questo lavoro. Lo fanno i commissari di polizia e lo fanno persino le guide alpine, non mi pare sia una cosa sminuente o offensiva” ed “è nell’interesse della magistratura che ci siano persone che non abbiano problemi psicologici”, ha proseguito Tajani. “A volte ci sono delle persone che appaiono tranquillissime e sorridenti ma se lo psicologo gli fa il test di Rorschach e lo interpreta, anche in una persona normale si scoprono problemi che ha avuto in gioventù. Io me lo sono fatto fare, e non mi sono sentito sminuito di fronte a mia figlia che me lo ha fatto”, ha concluso Tajani. (Res)