G7: Tajani, continueremo a lavorare per cessate fuoco in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Medio Oriente sarà uno dei temi al centro del G7, la cui prima tappa sarà a Capri. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa, in prefettura a Napoli, per illustrare le priorità della riunione ministeriale Esteri G7 che si terrà a Capri dal 17 al 19 aprile. Tajani ha ricordato che già alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco "abbiamo lanciato messaggi di cessate il fuoco" sulla questione di Gaza e questa sarà la linea che l'Italia seguirà. "Continueremo a lavorare per la pace", ha assicurato Tajani. (Ren)