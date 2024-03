PA: Zangrillo, migliora clima di fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presentazione dell'XI Rapporto promosso dalla Fondazione Promo PA è stata una importante occasione di stimolo e di riflessione, partendo proprio dallo sguardo di chi ogni giorno ha il compito di guidare e dirigere le nostre amministrazioni. Mi piace evidenziare che dai risultati emerge un chiaro miglioramento del clima di fiducia: questo vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è positivo e sta coinvolgendo le nostre persone. Siamo consapevoli che molta strada è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta e dobbiamo proseguirla insieme!". Lo dichiara il ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, questa mattina a Palazzo Vidoni in occasione dell'evento della fondazione Promo PA. (segue) (Com)