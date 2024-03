Pa: Zangrillo, elimineremo 200 procedure, meno burocrazia per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro l'anno il governo semplificherà almeno 200 procedure per migliorare il rapporto tra Stato, cittadini e imprese. Gli interventi varati ieri dal Consiglio dei ministri nel campo della salute, dell'istruzione e del turismo vanno in questa direzione, spiega alla "Stampa" il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. "E' un processo che non si ferma" puntualizza, confermando poi anche per quest'anno altre 170 mila assunzioni nella pa ed una nuova stagione di rinnovi contrattuali con l'impegno di riconoscere e premiare il merito. "Col nuovo pacchetto di semplificazioni — sostiene Zangrillo — vogliamo facilitare la vita di cittadini e imprese, facendo percepire loro la burocrazia come un'opportunità e non più come ostacolo. Attraverso il confronto con enti e associazioni di categoria, il metodo che abbiamo scelto, siamo già intervenuti in settori strategici come tlc, ambiente, infrastrutture". "Con l'ultimo decreto Pnrr - aggiunge - abbiamo razionalizzato le pratiche per avviare, sospendere o chiudere le attività artigianali, riducendo drasticamente gli adempimenti previsti ed ora andiamo avanti. Semplificare le norme che disciplinano i rapporti con la Pa significa contribuire alla crescita del Paese, non possiamo fermarci". (segue) (Rin)