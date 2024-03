© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEConferenza stampa della Cia agricoltori per presentare i nove punti del manifesto per elezioni europee, un documento che riprende alcuni dei focus fondamentali inseriti nel Piano strategico per l'Agricoltura. Intervengono il presidente della Cia agricoltori Cristiano Fini, Riccardo Villari presidente di Città della Scienza, Mario Grasso direttore regionale Cia, Franco Picarone presidente Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania, Nicola Caputo assessore regionale all'Agricoltura e Raffaele Amore presidente Cia Campania. Sala Archimede di Città della Scienza - in via Coroglio - Napoli (ore 9.30).Question time in Consiglio regionale. Saranno discusse le seguenti interrogazioni: il taglio dei fondi Pnrr per la sicurezza sismica ospedaliera, l’Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, la tutela delle aree Habitat 6210 con conservazione del pascolo ovicaprino ed equino. E ancora: “Camera di Commercio Irpinia-Sannio, chiarimenti urgenti sullo stato di Commissariamento e richiesta immediata di sospensione”; “Fondi per la prevenzione con il codice di esenzione D97” ; “Ospedalizzazioni e ricoveri per isterectomia in Campania”; “Misure urgenti di attuazione del Decreto del Commissario ad Acta n.41 del 09.05.2019 – Presidio Ospedaliero S. Alfonso Maria dei Liguori di S. Agata dei Goti”. Consiglio regionale della Campania al Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 10).Iniziativa di commemorazione dell'avvocato penalista e consigliere regionale del Msi, Dino Gassani, ammazzato 43 anni fa dalla camorra. Parteciperanno il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, la presidente della Commissione regionale speciale anticamorra e Beni confiscati, Carmela Rescigno, il presidente dell'associazione "Centro nazionale sportivo Fiamma", Antonio Arzillo, promotori dell'iniziativa, i familiari di Dino Gassani. Salone di rappresentanza della sede del Consiglio regionale della Campania al Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 10.30).Cerimonia di firma del protocollo d'intesa "No women No panel - senza donne non se ne parla", con, tra gli altri, la presidente della Rai Marinella Soldi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, i rettori Matteo Lorito, Roberto Tottoli, Lucio d'Alessandro, Antonio Garofalo, Vincenzo Loia e Giovanni Francesco Nicoletti. Regione Campania in via Santa Lucia 81 - Napoli (ore 10.30).COMUNEIntitolazione di una via a Gianluca Cimminiello, il tatuatore di 32 anni vittima innocente della camorra nel 2010. Saranno presenti il vicesindaco con delega alla toponomastica Laura Lieto e i familiari. Largo Gaetano Errico a Secondigliano, ex Traversa IV Italia - Napoli (ore 11.30).Il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta presentano i primi risultati dell'attività di recupero dell'evasione fiscale da parte della società "Napoli Obiettivo Valore". Presenti, inoltre, Paola Sabadin, responsabile entrate del Comune di Napoli e Luca Bianchi, presidente di Napoli Obiettivo Valore. Sala giunta di Palazzo San Giacomo - Napoli (ore 12). (segue) (Ren)