© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- VARIEGiornata di studio organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II sul tema "La separazione delle carriere: superamento di un dogma o attacco alla separazione dei poteri?". Intervengono, tra gli altri, il rettore Matteo Lorito, il presidente dell'Ordine degli Avvocati Immacolata Troianiello, Nazario Pagano (presidente della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni), Edoardo Cilenti (consigliere del Csm), Debora Serracchiani (membro della Commissione Giustizia della Camera). Alle 15, invece, è prevista la presentazione del libro "Meglio separate - Un'inedita prospettiva sulla separazione delle carriere in magistratura" di Gaetano Bono. Con l'autore interverranno, tra gli altri, i magistrati Giuseppe Sassone, Tullio Morello (consigliere Csm), il parlamentare Enrico Costa (presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera), l'avvocato Marco Campora (presidente della Camera Penale di Napoli). Aula Pessina della Università Federico II - Napoli (ore 9.30).Firma di un protocollo d'intesa tra Unione Industriali Napoli, Gruppo Piccola Industria, e l'Associazione Culturale Giogiò Vive. Intervengono Costanzo Jannotti Pecci presidente dell'Unione Industriali Napoli, Guido Bourelly presidente del Gruppo Piccola Industria e Daniela Di Maggio, presidente dell'Associazione culturale Giogiò Vive. Unione industriali in piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 11.30).Conferenza stampa del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, per illustrare le priorità della Riunione ministeriale Esteri G7 che si terra' a Capri dal 17 al 19 aprile. La riunione in programma a Capri è la prima delle due Ministeriali Esteri G7 che saranno ospitate nel nostro Paese nell'anno della presidenza italiana. Sede Prefettura - Napoli (ore 16.30).Evento per celebrare i 30 anni dalla vittoria di Forza Italia alle elezioni del 27 marzo 1994 che ha cambiato la storia recente in Italia. Alla manifestazione dal titolo “30 anni di storia politica e successi” prenderà parte anche il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, nonché segretario di Forza Italia. Hotel Ramada in via Galileo Ferraris 40 - Napoli (ore 17.30).Conferenza su "Difesa europea e rapporto transatlantico". Interverranno il generale Carmine Masiello, capo di stato maggiore dell'Esercito, il generale Vincenzo Camporini, già capo di stato maggiore della Difesa e l'ambasciatore Ferdinando Nelli-Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Circolo nazionale dell'Unione - Napoli (ore 19). (Ren)