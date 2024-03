Napoli: tasse non pagate, Comune recupera 35 milioni di euro con nuova società riscossione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più nello specifico, dall’avvio effettivo della campagna di riscossione avvenuto lo scorso ottobre, la società ha già inviato 400 mila atti di riscossione ai cittadini inadempienti per un valore totale di 380 milioni di euro. L’incasso complessivo di 34 milioni e 976 mila euro tra già riscosso e rateizzato è composto da tre diverse voci: il recupero della TaRi, per circa 20,5 milioni di euro, quello dell’Imu (oltre 12,7 milioni di euro) e più di 1,7 milioni di euro per violazioni del Codice della strada. Il dato è in linea con le previsioni della Società per i primi mesi di attività; le entrate aumenteranno sensibilmente con l’avvio delle procedure sanzionatorie ai cittadini che continuano ad essere morosi. Il lavoro di riscossione procede con l’obiettivo di arrivare a 600 mila atti inviati prima del periodo estivo. Dopo un iniziale periodo di avvio delle procedure e consolidamento delle attività, oggi Napoli obiettivo valore può vantare una piena operatività, mirata a ottenere un incremento costante delle risorse. A dimostrazione dell’impegno costante della società nel garantire una gestione finanziaria solida per il benessere futuro della città, inoltre, Napoli obiettivo valore ha presentato anche la nuova campagna di comunicazione “Che Valore ha Napoli per te?”, per sensibilizzare i cittadini napoletani sulla necessità di contribuire alle risorse pubbliche. La campagna recentemente avviata in tutta la città di Napoli, con affissioni cartacee e ledwall, ha l’obiettivo di valorizzare i benefici concreti del nuovo metodo di riscossione e di diffondere una maggiore consapevolezza tra i cittadini per il miglioramento della qualità dei progetti pubblici e dei servizi essenziali per la comunità. Ogni cittadino partecipa così attivamente allo sviluppo di una Napoli migliore. (Ren)