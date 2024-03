Campania: Calderoli, seguiamo vicenda campagna comunicazione, pronti a chiedere chiarimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “intende seguire gli sviluppi della vicenda, in particolare sul tema della correttezza dell'uso delle risorse pubbliche” e “mi riservo di chiedere in uno spirito di leale collaborazione eventuali ulteriori chiarimenti alla Regione Campania, anche i fini dell'adozione, con il coinvolgimento degli organi preposti, di iniziative di competenza”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative in relazione ad una campagna di comunicazione della regione Campania, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse pubbliche e alla tutela del ruolo del governo. (Rin)