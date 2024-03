G7: Tajani, a ministeriale Esteri a Capri si parlerà di terrorismo, guerra a Gaza ha aumentato tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del G7 Esteri parlando di Medio Oriente e Ucraina “è ovvio che si parlerà anche di terrorismo” perché “la guerra a Gaza ha provocato un innalzamento della tensione” e in tutta Italia “ci sono occhio attenti che seguono discretamente ma efficacemente quello che accade nei luoghi dove ci sono grandi flussi”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Napoli della riunione G7 Esteri che si terrà il 17-18-19 aprile a Capri. “Pochi giorni fa abbiamo arrestato in Italia tre terroristi palestinesi pronti a colpire e sono state arrestate diverse persone sospette” così come “in tutti i Paesi c’è un’allerta che si applica con discrezione per non turbare la vita tranquilla dei cittadini”, ha detto il ministro. “Ci sono occhio attenti che seguono discretamente ma efficacemente quello che accade nei luoghi dove ci sono grandi flussi”, ha concluso. (Res)