Campania: Ciarambino (Misto), denatalità in regione peggio che nel resto d'Italia, serve legge (2)

- La vicepresidente del Consiglio regionale ha, quindi, ricordato che "da tempo ho portato questo tema all'attenzione del Consiglio regionale e ben tre anni fa ho presentato una proposta di legge con l’intento di realizzare in Campania un sistema di interventi strutturali a sostegno della famiglia e della natalità, come un assegno per i primi tre anni di vita, l'introduzione del Fattore Famiglia quale indice aggiuntivo all'Isee, la gratuità degli asili nido, ma anche strumenti di conciliazione tra famiglia e lavoro, perché una donna nella nostra regione non sia più costretta a scegliere se essere madre o lavorare. Così come ho fatto approvare una mozione per organizzare gli Stati generali della natalità in Campania, necessari per porre questo tema al centro dell’agenda politica". "Bisogna intervenire con urgenza - ha concluso Ciarambino - per trovare soluzioni all’emorragia di futuro che da tempo dissangua il nostro Paese e la Campania, dove i giovani se ne vanno e i bambini non nascono più, altrimenti tra non molti anni, con una popolazione prevalente di anziani, non potremo più sostenere il servizio sanitario pubblico, il sistema pensionistico e tanti altri servizi essenziali". (Ren)