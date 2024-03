Napoli: dal ministero un milione e duecentomila euro per la disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione e duecentomila euro per 15 progetti di altrettante associazioni del terzo settore che si impegnano per la disabilità, arrivano a Napoli da un fondo del ministero per la Disabilità. Su tutto il territorio cittadino sanno realizzate attività culturali, sportive, ludiche, formative ed inclusive per garantire a bambini, ragazzi ed anche adulti occasioni di socialità, impegno e svago che normalmente sono loro precluse per mancanza di risorse e personale necessario. "Sono molto felice che la candidatura di Napoli per questo progetto sia stata accettata. È un evento importante per due motivi: innanzitutto si offrono percorsi inclusivi valorizzando anche piccole associazioni di volontariato; in secondo luogo si fornisce la possibilità di partecipare ad attività ed eventi anche a tanti cittadini, giovani e meno giovani, con disabilità, che erano in lista di attesa. I progetti saranno operativi in tutte le Municipalità con una durata dai 12 ai 24 mesi. Questo è un altro piccolo passo verso un cambio di mentalità che porti a considerare la disabilità non come un problema, ma grande opportunità di diversità che significa ricchezza. È importante rendere le persone con disabilita protagoniste della loro vita e delle loro esigenze", ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali Luca Fella Trapanese. (Ren)