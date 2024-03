Campania: Saiello (M5s), programma Gol è fallimento, la giunta regionale chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello ha presentato una interrogazione alla giunta regionale sul programma Gol da lui ritenuto "un fallimento". "Corsi erogati non corrispondenti alle reali esigenze del mercato del lavoro, bassissima percentuale di ricollocazione da parte degli allievi dopo il corso, rallentamenti nell'erogazione dei compensi alle Agenzie formative per le attività svolte, poca trasparenza da parte degli enti di formazione coinvolti, Centri per l'impiego malfunzionanti nonostante il loro sostanzioso potenziamento: queste sono solo alcune delle criticità relative al programma Gol in Campania sollevate in queste settimane da inchieste giornalistiche - ha osservato Saiello -. Alcuni corsi di formazione inoltre pare non rispettino forme e modi previsti dalle norme e diversi corsisti e formatori non sono mai stati pagati. La Campania risulta essere la prima regione d'Italia per risorse assegnate per il programma Gol (124 milioni nel 2021 e 172 milioni nel 2023) ma la seconda peggiore del Paese per numero di occupati dopo la presa in carico". "I fondi di questa misura - ha aggiunto Saiello - potrebbero essere utilizzati per implementare misure di sostegno e di inclusione attiva come il Reddito regionale di cittadinanza. La Giunta dia risposte sul programma Gol e da qui in avanti utilizzi le risorse a sua disposizione per supportare chi è in difficoltà e creare vera occupazione". (Ren)