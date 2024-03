Napoli: rubavano orologi di lusso in Europa, otto arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati arrestati a Napoli otto presunti autori di furti violenti di orologi di lusso, commessi in tutta Europa. Secondo quanto comunicato oggi dalla questura di Monaco, i sospetti componenti di un'associazione a delinquere sono stati fermati dalle forze dell'ordine nella giornata del 21 marzo. Come riferito dal quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", le autorità di diversi Paesi europei hanno segnalato all'Europol le loro informazioni sui furti di orologi avvenuti negli ultimi anni. In questo modo, è stato possibile identificare un "modello di criminalità organizzata". Austria, Francia, Italia, Spagna, Svizzera e Germania ha quindi emesso mandati di arresto europei contro i sospetti italiani identificati che vivevano a Napoli. L'operazione è stata organizzata dalla Direzione investigativa antimafia (Dia). In particolare, le indagini della polizia di Monaco hanno contribuito alla cattura di un sospettato di 36 anni. A settembre, l'arrestato avrebbe rubato l'orologio a un passante nel capoluogo della Baviera, fuggendo poi a bordo di un ciclomotore con un complice. (Geb)