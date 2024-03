Pa: Zangrillo, elimineremo 200 procedure, meno burocrazia per i cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla percezione degli italiani "nei confronti dei nostri uffici, sta migliorando e non si tratta soltanto di sensazioni. Secondo una recente ricerca di Forum Pa, il 64 per cento dei cittadini che negli ultimi mesi ha avuto relazioni con la Pa si è detto soddisfatto e, nel valutare questa esperienza, ha utilizzato aggettivi come competente per il 24 per cento, efficiente (20 per cento) e digitale (19 per cento). Dobbiamo continuare su questa strada". Le piccole amministrazioni, soprattutto, lamentano carenza di personale: "Stiamo facendo in modo che le nostre organizzazioni siano nelle condizioni di lavorare e bene. Per farlo c'è bisogno innanzitutto della risorsa più importante, le persone. Per questo abbiamo dato avvio ad una nuova stagione di assunzioni: nel 2023 abbiamo inserito circa 170 mila persone, una parte significativa delle quali negli enti territoriali, e prevediamo di raggiungere un numero analogo anche quest'anno e in quelli a venire. È uno sforzo enorme, ma necessario", ha concluso Zangrillo. (Rin)