Trasporti: Ferrante, impegno governo per ripristino circolazione tratta Foggia-Napoli (2)

- "L'obiettivo è promuovere un sistema intermodale e capillare di collegamenti. Mi riferisco, in particolare, agli interventi di potenziamento della linea alta velocità/capacità Napoli - Bari e della linea adriatica, oltre che della direttrice ferroviaria Taranto - Metaponto - Potenza Battipaglia. Anche a livello di infrastrutture viarie, poi. sono previsti interventi sulla Statale 275 Maglie - Leuca e sulla Statale 89 Garganica. Sono opere prioritarie per incrementare l'offerta dei trasporti, ma anche per favorire lo sviluppo economico e l'equità territoriale. Per questo, al fine di accelerare i lavori, sono stati nominati dei commissari. L'obiettivo è colmare il gap per un Paese più moderno e più connesso". Per quanto riguarda il caro voli, Ferrante ha precisato che Enac e Mit hanno attivato "meccanismi di vigilanza sulla correttezza delle attività degli operatori. Da parte del Mit c'è stata la massima attenzione per garantire l'efficienza dei servizi sostitutivi di trasporto attivati da Rfi, al fine di garantire soluzioni di viaggio alternative. Continueremo a seguire da vicino l'evolversi della situazione, pronti ad intervenire per mitigare i disagi dei cittadini". (Rin)