Napoli: dieci misure cautelari per furto, inchiesta nata da morte poliziotto Apicella

- Dieci persone sono state colpite da una ordinanza di custodia cautelare per i reati, contestati a vario titolo, di associazione finalizzata al compimento di furti aggravati e di ricettazioni. Nello specifico si tratta di nove misure di custodia cautelare in carcere ed una dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono giunti a seguito delle indagini scaturite dall’arresto, il 27 aprile 2020, di quattro soggetti di etnia rom ritenuti responsabili della morte del poliziotto Pasquale Apicella, deceduto a seguito del violento impatto con un’autovettura di provenienza illecita condotta dai predetti soggetti all’atto di darsi alla fuga. Nell'ambito delle indagini è stata ricostruita l’esistenza e l’operatività di un sodalizio criminoso, composto prevalentemente da persone di etnia rom residenti nel campo nomadi “Ponte Riccio” in Giugliano in Campania, dedito per lo più alla consumazione di furti commessi su autovetture in sosta presso centri commerciali e stazioni di servizio nelle province di Napoli e Caserta. Dalle indagini è emersa una rigida ripartizione dei ruoli tra i membri dell’organizzazione: oltre a coloro che compivano materialmente i furti, vi erano altri sodali incaricati di effettuare i sopralluoghi nelle zone individuate, altri dediti al reperimento dei veicoli da utilizzare in occasione delle azioni criminose, nonché al potenziamento dei relativi motori; altri ancora che si occupavano delle attività di ricettazione successive. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra mobile di Napoli e dal Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilica. (Ren)