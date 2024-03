Napoli: tasse non pagate, Comune recupera 35 milioni di euro con nuova società riscossione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 35 milioni di euro le risorse che Napoli obiettivo balore, società di progetto che affianca il Comune di Napoli nella gestione delle entrate tributarie, ha incassato al15 marzo nei primi mesi di attività. Questo il dato diffuso oggi in sala della giunta a Palazzo San Giacomo dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con l’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, la responsabile Entrate del Comune Paola Sabadin e il presidente di Napoli Obiettivo Valore Luca Bianchi, in occasione della conferenza stampa di presentazione della campagna di Napoli obiettivo valore. A due anni dalla firma del Patto per Napoli, stipulato tra l’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi e il sindaco Gaetano Manfredi, prosegue l’impegno dell’Amministrazione per garantire alla città una gestione finanziaria solida per il benessere futuro. Risorse significative per la città di Napoli che dimostrano l’impegno e la serietà del progetto che, grazie alla collaborazione tra Napoli Obiettivo Valore e la cittadinanza, si pone come obiettivo il recupero di oltre un miliardo di euro in dieci anni. (segue) (Ren)