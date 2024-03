Napoli: Geolieri a studenti Federico II, noi delle periferie abbiamo fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lungo applauso. Geolier, il rapper napoletano, è stato acclamato dagli studenti federiciani nella sede universitaria di Scampia e ha così spazzato via le polemiche che nei giorni scorsi hanno preceduto l’incontro con gli studenti. Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo, si è raccontato, ha raccontato la sua storia di ragazzo di periferia e le tappe della sua carriera che nei mesi scorsi l’hanno visto sul palco dell’Ariston. “Noi che veniamo dalla periferia siamo più forti, proprio perché veniamo dalla periferia. Abbiamo una fame che gli altri non hanno”, ha detto. "Io sono andato a lavorare a nove anni - ha spiegato - e a volte si pensa che venire dalla periferia sia uno svantaggio. La verità è che noi abbiamo la fame negli occhi e gli altri no”. Nonostante il successo Geolier è rimasto saldamente legato al suo quartiere: “Il rapporto con il mio rione? È bellissimo. Quando voglio stare tranquillo vado lì, le persone non mi fermano per non disturbarmi. A Napoli tutti mi chiamano Emanuele, non mi fanno sentire diverso. E io voglio sentirmi normale”. Anche la sua mamma lo tiene coi piedi per terra: “Quando sono in studio e mi chiama mia mamma, io non rispondo e stacco, lei fa due o tre chiamate. Poi le dico scusa, spiego: ‘Mamma, stavo scrivendo una canzone’. Lei, con semplicità, dice: ‘Embè? La canzone è più importante di me? Il lavoro è più importante di me?’ Ha ragione - ha spiegato -. Quello che faccio è per loro, i miei genitori, se loro sono orgogliosi di quello che faccio mi posso anche fermare. Papà, quando parla, ogni cosa che dice è un insegnamento. È l'unico che mi mette in soggezione, è quello che vorrei essere da grande”. Poi ha parlato di un rimpianto: “Vorrei aver studiato di più. Nelle mie prime interviste avevo paura, perché ero, sono, un ragazzo rionale, ma all'inizio lo ero davvero. Era strano dire anche solo una parola in italiano. Vorrei aver seguito più la scuola per comunicare meglio, spiegare i miei pensieri in modo più fluido". Quanto ai prossimi progetti musicali, Geolier anticipato che sta finendo un disco: “Non posso dire altro…”. E poi ci sono tre date sold out allo stadio Maradona. "È una cosa troppo grande per me. Ho solo paura di non rispettare le mie aspettative. Tre stadi pieni sono adesso, devo assicurarmi la mia fanbase per sempre: ora è il mio momento, ma poi resterà solo chi mi è veramente accanto”, ha detto. (Ren)