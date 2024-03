Napoli: abitazione distruttura da incendio in quartiere San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti a vico secondo Santa Maria Avvocata all’altezza del civico 13, nel quartiere San Lorenzo, per un incendio. A prendere fuoco l’intero appartamento a piano terra. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, l'abitazione è stata sequestrata. Sono in corso indagini per capire la natura dell’incendio e individuare gli eventuali residenti dell’abitazione. (Ren)