Napoli: Gratteri, test psicoattitudinali e su narcotici per chi sta al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I test psicoattitudinali? Se li vogliamo fare, dovrebbero essere fatti per tutti i settori apicali della pubblica amministrazione, per chi ha responsabilità di governo e per chi si occupa della gestione della cosa pubblica". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine di una conferenza stampa sugli arresti per due omicidi di camorra. Gratteri ha, inoltre, sostenuto che per coloro che occupano posizioni apicali e per chi ha responsabilità di governo si dovrebbero aggiungere anche il narco-test e l'alcol-test: "Chi è sotto effetto di droga non solo può fare ragionamenti alterati ma è anche ricattabile", ha spiegato. (Ren)