Campania: assessore regionale Sicurezza, su reati ambientali è in corso grande lavoro di contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania “purtroppo mantiene questo triste primato dei reati ambientali”, ma su questo fronte “stiamo facendo un grande lavoro di contrasto” anche se “ci vorrà del tempo per rientrare in una situazione di normalità”. E’ quanto ha affermato l’assessore alla Sicurezza, legalità a immigrazione della Regione Campania, Mario Morcone, a margine della presentazione del “Rapporto Ecomafia 2023" avvenuta al Casale di Teverolaccio di Succivo (in provincia di Caserta), sede operativa del circolo Legambiente Geofilos e della Cooperativa Terra Felix. Morcone ha spiegato che per fronteggiare i reati ambientali “stiamo facendo un grande lavoro di contrasto, di intesa con le altre istituzioni, soprattutto sul tema degli abusi edilizi, degli abbattimenti, del caporalato”.(Ren)