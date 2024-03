Napoli: Pd punta a costruire alleanze progressiste per amministrative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd metropolitano di Napoli "è impegnato in queste settimane nella costruzione di alleanze progressiste in tutti i principali Comuni al voto nella prossima tornata amministrativa. Bisogna coinvolgere tutte le forze democratiche, di sinistra, ambientaliste, riformiste e moderate che intendono costruire progetti credibili e di buon governo sui territori". Lo hanno dichiarato in una nota Giuseppe Annunziata e Francesco Dinacci, rispettivamente segretario e presidente metropolitano Pd Napoli. "Non servono veti né pregiudizi politici immotivati, se si crede convintamente nella necessità dell'alternativa alla destra che con le sue scelte peggiora il tessuto sociale e impoverisce il Sud. Dai territori dell'area metropolitana di Napoli, con la più larga unità del campo largo, può venire una spinta decisiva per una svolta nel Paese", hanno concluso. (Ren)