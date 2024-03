Turismo: Enit, a Pasqua il 30 per cento visiterà l'Italia da solo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del 2023 ci confortano perché già la quota estera risultava più incisiva nei mesi primaverili e nel bimestre settembre-ottobre", commenta Alessandra Priante, presidente Enit. Fondamentale dunque la sostenibilità, inclusa quella sostenibilità economica. "E i numeri ci danno ragione: tra gennaio e dicembre 2023 il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell'Italia registra un avanzo di oltre 20,2 miliardi di euro, in aumento del +10,7 per cento rispetto al 2022, con una crescita della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia che nei dati provvisori per il totale 2023 segna il +16,6 per cento", conclude Priante. Dai dati ufficiali Eurostat, nel 2023 l'Italia è la seconda destinazione per presenze internazionali (e totali) in Europa. Un'Europa che si posiziona in testa alle destinazioni 2024 e 2025 per crescita dei pernottamenti, dove l'Italia (+15 per cento) è seconda dietro la Germania (+19 per cento) che deve però la sua crescita per lo più al mercato interno. Lombardia, Lazio, Veneto e Toscana sono le principali mete del turismo internazionale, sia in termini di arrivi che di pernottamenti e anche di spesa turistica dall'estero che nel 2023 raggiunge nel totale Italia i 51,6 miliardi di euro. Degli 85,7 milioni di viaggiatori internazionali del 2023 circa 15 milioni sono venuti per lavoro, quasi 35 milioni per vacanza, oltre 11 milioni in visita ad amici e parenti, il turismo delle radici, uno dei vettori principali sul turismo estero specie dai mercati lontani. Per i viaggi di vacanza in Italia gli stranieri spendono 32 miliardi di euro, il 62,2 per cento del totale 2023, in aumento del +21,0 per cento circa rispetto al 2022. Le entrate derivanti dai viaggi di lavoro, oltre 7,3 miliardi di euro, rappresentano il 14,2 per cento e crescono del +14,0 per cento rispetto al 2022. (Com)