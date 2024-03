Sanità: Vietri (Fd'I), Agenas boccia ancora De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insomma questi numeri confermano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la totale inefficienza della gestione De Luca nella sanità. Il governatore, invece di perdere tempo nell'attaccare il Governo Meloni - ribadendo che amministra in modo disastroso la Campania da quasi nove anni - farebbe bene a fare mea culpa per tutti i suoi fallimenti. Ma a questo punto però una domanda sorge spontanea: i prossimi manifesti che De Luca affiggerà per le strade - speriamo questa volta a spese sue - saranno contro Coscioni?", conclude Vietri. (Rin)