Napoli: al via visite guidate serali al Duomo e in tre luoghi sacri

- La Cattedrale riapre le porte per le visite straordinarie serali in collaborazione con Cappella e Museo del Tesoro di San Gennaro, Cappella del tesoro vecchio e Basilica di Santa Restituta. Arriva “Stasera, Duomo!”, un percorso integrato alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi, visitati da turisti provenienti da ogni parte del mondo: il Duomo di Napoli e la Cappella del tesoro di San Gennaro. Le visite guidate serali si terranno il lunedì di Pasquetta (1 aprile), e nei giorni 26, 27 , 29 e 30 aprile (sempre alle 20.30). I visitatori potranno ammirare nel Museo del tesoro di San Gennaro anche la mostra dal titolo “Tre Collari. I gioielli della devozione” a cura di Laura Giusti, che propone un confronto fra tre simboli della devozione di Napoli: il collare di San Vincenzo Ferrer, storico protettore del quartiere Sanità, conservato nel Museo Diocesano di Napoli e di proprietà del Fondo edifici di culto, il collare “solenne” di San Gennaro, con offerte di valore inestimabile di sovrani e regnanti, e il collare Spera dono di una famiglia napoletana per il Santo patrono. (segue) (Ren)