Trasporti: Ferrante, entro 14 aprile ripristino linea Foggia-Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attenzione del governo è massima sul ripristino della circolazione ferroviaria lungo la linea Foggia - Napoli, interrotta a causa della frana che si è verificata lo scorso 12 marzo. Ho effettuato un sopralluogo nel cantiere della 'Galleria Starza', sulla tratta Benevento - Ariano Irpino, per sincerarmi dello stato di avanzamento degli interventi di consolidamento delle strutture. Posso confermare l'obiettivo di completare i lavori entro il 14 aprile, restituendo in tempi record ai cittadini la piena funzionalità della tratta". Lo dichiara il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, a margine del sopralluogo effettuato questa mattina insieme all'ingegner Fabio Rapuano della direzione operativa infrastrutture di Napoli di Rfi. "Per la riapertura della tratta sono al lavoro, giorno e notte, 70 persone tra maestranze, progettisti e tecnici. L'ingente sforzo messo in campo da Rfi, con cui sin dall'inizio sono costantemente in contatto, testimoniano la priorità che l'opera riveste. Nonostante le tempistiche stringenti che abbiamo fissato per il completamento - prosegue Ferrante - sono stati messi in campo interventi mirati sulla fondazione della galleria e sulla ricostruzione di tratti che garantiscono la funzionalità portante dell'intera opera, prevedendo anche l'installazione di sensori di monitoraggio da remoto di ultima generazione. Si tratta di lavori molto complessi ma che, per l'importanza rivestita da una tratta utilizzata quotidianamente da migliaia di cittadini, garantiranno la riapertura ad un mese di distanza dalla frana con l'aggiunta di ulteriori misure di sicurezza dimostrando la capacità di risposta del sistema Paese. Resta alta l'attenzione del Mit per garantire la massima efficienza dei servizi sostitutivi di trasporto attivati da Rfi, al fine di mitigare i disagi per i cittadini". (Rin)