Napoli: a Forcella un centro giovanile comunale nel ricordo di Annalisa Durante (2)

- "Piazza Forcella" nasce dalla ristrutturazione, avvenuta nel 2010 ad opera del Comune di Napoli, dei locali dell'ex "Supercinema". La struttura si sviluppa su due livelli per complessivi 900 metri quadri: al piano terra si trova la sala teatro, al piano superiore è stato realizzato un open space per attività di formazione e sala lettura. Ai lati di entrambi i piani è ospitata la biblioteca Annalisa Durante. La 14enne fu ammazzata in un agguato di camorra nel quartiere Forcella il 27 marzo del 2004. Annalisa stava parlando con Salvatore Giuliano, dell'omonima famiglia criminale, quando un commando di quattro persone, al soldo del clan Mazzarella, entrò in azione con l'obiettivo di uccidere il giovane. Giuliano, che all'epoca aveva 19 anni, capì di essere finito nel mirino dei killer e sparò per primo, ne nacque una sparatoria. Uno dei colpi partiti dall'arma di Giuliano uccise la piccola Annalisa. Salvatore Giuliano è stato condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione per l'omicidio di Annalisa Durante; due anni fa è passato a collaborare con la giustizia. (Ren)