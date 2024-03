Napoli: De Luca, con spot "Campania. Divina" abbattiamo muro ignoranza su nostra terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno spot televisivo in quattro formati “che comincia e finisce con Ischia”, perché da Ischia, dal terremoto del 2022, è partita la volontà della Regione Campania di promuovere a livello nazionale (e internazionale) l’immagine turistica dell’isola e del territorio campano tutto. Lo spot “Campania. Divina”, e che ha come testimonial d’eccezione Alessandro Gassmann, è stato presentato questa mattina a Palazzo Santa Lucia. “Nel sistema della comunicazione tutto ciò che parte dalla Campania e da Napoli diventa caricatura. È una maledizione - ha osservato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca -. Con questo spot ci auguriamo di rompere questo muro di ignoranza su ciò che si fa in questo territorio che è forse tra i più complicati d’Europa”. De Luca ha quindi spiegato il perché il nome dello spot è “Campania. Divina”: “Volevamo uno spot breve, che descrivesse nel suo insieme la storia, l’umanità, i paesaggi. Questa regione ha l’offerta turistica più ampia, più completa, più varia. E ‘Divina’ ci è sembrata la parola che racchiudesse tutto questo, con un richiamo alla divina costiera, al sentiero degli Dei di Ravello”. “Abbiamo cose indimenticabili”, ha aggiunto De Luca. “Questo spot - ha concluso - è un’occasione per dire ‘Siamo questi’, e questa realtà non la si cancella”. (Ren)