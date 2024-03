Napoli: picchia la compagna per spingerla a convertirsi all'Islan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni personali un 29enne originario del Sudan, senza fissa dimora. I fatti sono avvenuti a Portici, all’interno di una comunità religiosa che si occupa anche di assistenzialismo. I militari sono intervenuti su richiesta della vittima, una 19enne etiope aggredita a calci e pugni. Secondo quanto ricostruito, ad accendere la miccia della violenta lite sarebbe stato il tentativo dell’uomo di convertire la compagna all’Islam. La giovane avrebbe già subito in passato analoghe aggressioni ma avrebbe deciso di non denunciare temendo ritorsioni. Il 29enne è finito in manette poi in carcere, in attesa di giudizio. La donna è stata stata all’ospedale del mare dove sono state diagnosticate lesioni guaribili in dieci giorni. (Ren)