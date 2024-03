Napoli: mercoledì la Cia illustra il Piano strategico per l'agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Mercoledì 27 marzo il presidente nazionale della Cia agricoltori italiana, Cristiano Fini, sarà a Città della Scienza a Napoli per presentare anche in Campania i nove punti del manifesto per elezioni europee, un documento che riprende alcuni dei focus fondamentali inseriti nel Piano strategico per l'Agricoltura. "La Campania – ha dichiarato Fini - è una delle regioni italiane che in questi mesi ha fornito alla redazione del Piano strategico argomenti e spunti di particolare interesse e, anche per questo motivo, ho subito raccolto l'invito del presidente Raffaele Amore a partecipare ai lavori dell'assemblea regionale. Altresì, nel ringraziare tutti gli ospiti istituzionali che saranno presenti alla manifestazione, rivolgo anche un particolare ringraziamento al presidente Vincenzo De Luca per la sua adesione". Alcuni dei punti del "Manifesto Cia" guardano con particolare attenzione al tema della catena del valore e del commercio, a un cambio di passo delle politiche di riconoscimento e sostegno per le zone rurali, il consumo del suolo e le risorse idriche. Ma, in particolare – come ha evidenziato Raffaele Amore, presidente della Cia Campania – considerato che la maggioranza degli agricoltori ha più di 55 anni, solo il 6 per cento è under 35, mentre il 30 per cento è in età pensionabile, "rimane centrale la problematica del ricambio generazionale che deve essere affrontata strutturalmente. Accesso al credito e alla terra sono la chiave di svolta per i futuri investimenti dei giovani in agricoltura".