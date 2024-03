Ecomafia: Legambiente, in Campania 23 mila reati in ultimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque anni in Campania sono 23.037 i reati contro l'ambiente, con 20.543 persone denunciate, 183 persone arrestate e 7.888 sequestri effettuati. La maggior parte dei reati sono concentrati nella provincia di Napoli e Salerno, in particolar modo in questi ultimi cinque anni, il 32 per centodei reati contro l'ambiente pari 7.399 sono concentrati nell'area metropolitana napoletana mentre il 18 per cento pari 4.227 nella provincia salernitana. E’ quanto emerge dal "Rapporto Ecomafia 2023" presentato stamattina da Legambiente al Casale di Teverolaccio di Succivo (in provincia di Caserta), sede operativa del circolo Legambiente Geofilos e della Cooperativa Terra Felix oggetto negli ultimi mesi di atti intimidatori. Il settore maggiormente interessato dai fenomeni più gravi di criminalità ambientale è quello del ciclo dei rifiuti: dal 2018 sono 8.461 i reati contestati, con 8.307 persone denunciate, 118 arresti e 4.343 sequestri. La provincia di Napoli con 2.308 reati e 2.629 persone denunciate risulta la provincia più colpita, seguita dalla Provincia di Caserta con 1.156 reati, e 956 persone denunciate. Dal primo censimento avviato da Legambiente nel 2013 al 30 aprile 2023 gli incendi ai vari tipi di impianti di gestione di rifiuti in Campania sono stati 177, seconda regione d'Italia dopo la Sicilia. (segue) (Ren)