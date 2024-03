Campania: Ciafani (Legambiente), servono nuove normative stringenti contro agromafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno “presentiamo il Rapporto ecomafia a Succivo e non a Napoli perché a Succivo è stata messa in campo un’azione di rilancio grazie alla cooperativa sociale Terra Felix che ha subito tre attentati incendiari negli ultimi sei mesi e noi vogliamo dimostrare a chi mette in campo queste azioni criminali che la Legambiente non è sola e siamo un gruppo di persone che vogliono trasformare questo territorio nella terra felix che era una volta”. Lo ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, a margine della presentazione del “Rapporto Ecomafia 2023" avvenuta al Casale di Teverolaccio di Succivo (in provincia di Caserta), sede operativa del circolo Legambiente Geofilos e della Cooperativa Terra felix. “Sin dal 1994, anno della prima presentazione del Rapporto sulle ecomafie abbiamo acceso i riflettori sulla Campania e in questi trent'anni nel nostro agire politico associativo la lotta ai 'ladri di futuro' è stata prioritaria con iniziative, denunce, mobilitazioni. E' necessario - ha aggiunto Ciafani - mettere in campo maggiori attività di prevenzione e di controllo, nuove normative stringenti come i delitti contro le agromafie e la fauna che ancora faticano a vedere la luce e avvalersi della nuova direttiva europea sui crimini ambientali recependo in tempi brevi”. “La direttiva - ha concluso Ciafani - approvata a fine febbraio dal parlamento europeo, prevede nuovi illeciti come l'ecocidio, un inasprimento delle sanzioni, maggiori tutele per chi denuncia e l'impegno di facilitare l'accesso alla giustizia per le associazioni”. (Ren)