Napoli: a Forcella un centro giovanile comunale nel ricordo di Annalisa Durante

- Lo spazio comunale "Piazza Forcella" intitolato ad Annalisa Durante, la 14enne vittima innocente di uno scontro a fuoco tra gruppi criminali nel cuore di Forcella, diventerà un centro giovanile e sarà inserito nella Rete dei centri giovanili del Comune di Napoli. Il progetto dell'amministrazione sarà presentato domani, mercoledì 27 marzo, in occasione delle iniziative per il ventennale della morte della giovane Annalisa, in programma alle ore 10 nella chiesa di San Giorgio Maggiore e alle ore 11 proprio nello spazio di via Vicaria Vecchia. La realizzazione di un Centro giovanile a Forcella è stata proposta con una delibera di giunta, approvata il 21 marzo scorso su iniziativa del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, ed è ora all'esame del Consiglio comunale. "Con questa delibera – ha affermato l'assessora Marciani – abbiamo voluto confermare lo spazio di Piazza coperta a Forcella quale presidio di legalità in un quartiere ad elevato rischio di devianza, attribuendogli, tuttavia, una nuova vocazione, rivolta alle attività di promozione dei giovani e della loro crescita socio-culturale, proprio in un territorio quartiere dove maggiore deve essere l'impegno delle istituzioni a contrasto dei rischi derivanti dalla marginalità. Questa decisione coincide con la commemorazione del ventennale dalla barbara uccisione della piccola Annalisa Durante e conferma la volontà dell'Amministrazione di far sì che il suo sacrificio di non risulti vano, ma rappresenti un ulteriore stimolo al riscatto di un intero quartiere". (segue) (Ren)