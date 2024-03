Napoli: Gassmann, Campania è capitale culturale paese, persone sono forza primaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania “è la capitale culturale del nostro paese, lo testimonia con la letteratura, il teatro, le meraviglie archeologiche”. Lo ha detto l’attore Alessandro Gassmann in occasione della presentazione dello spot “Campania. Divina”, in corso a Palazzo Santa Lucia a Napoli, per richiamare le bellezze del territorio. Già nominato cittadino onorario di Napoli, Gassmann ha sottolineato che “la forza primaria” della Campania e di Napoli “sono le persone”. “E’ rimasto intatto quel sorriso accogliente della gente”, ha detto. Gassmann ha quindi ricordato di essere profondamente legato alla regione e a Napoli: “Questa regione mi ha cercato negli anni. I primi ricordi di questa città li ho quando mio padre ‘Girò profumo di donna’. Poi mi ha chiamato con serie televisive come i ‘Bastardi di Pizzofalcone’, e poi con il teatro. E adesso sarò regista di ‘Questi fantasmi’ per la Rai”. “Continuo da straniero a sentirmi sempre più campano e napoletano”, ha concluso Gassmann, che in passato ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria di Napoli.(Ren)