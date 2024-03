Napoli: presentato percorso itinerante della cucina partenopea, iniziative fino a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo scorso anno ‘Vedi Napoli e poi mangia’ ha avuto un grande successo e, quindi, abbiamo deciso di replicare questa rassegna che racconta molto dell’identità napoletana – ha dichiarato l’assessore al Turismo Teresa Armato –. Una delle cose che ci piace raccontare di ‘Vedi Napoli e poi mangia’ è la relazione forte che c’è tra la napoletanità e il cibo della nostra città, che ha ragioni e radici profonde e antiche. L’idea non è solo quella di far vedere come si prepara la zuppa di cozze del giovedì santo, che apre il calendario degli eventi, ma anche di raccontarne la storia con un intreccio forte con la cultura napoletana”. “Gli appuntamenti si terranno in sette luoghi della nostra città, alcuni iconici e altri meno noti e quindi, con questa rassegna, viene anche espressa l’esigenza di far conoscere tutta la nostra città, non solo il suo centro storico”, ha aggiunto Armato. “L’iniziativa ‘Vedi Napoli e poi mangia’ rivela come Napoli abbia una maniera particolare di fare cultura – ha dichiarato l’antropologo Marino Niola. – Non è una rassegna ingessata che non ha rapporto con tutte le altre cose ma mostra, piuttosto, che qui la cultura e la vita quotidiana sono una sola cosa ed è questo che attrae, soprattutto in questo momento, in cui il mondo è omologato e spaventato, al punto di attaccarsi a quei parametri astratti della qualità della vita. Basta venire a Napoli e ci si interroga veramente su cosa sia la qualità della vita, che qui, a dispetto delle statistiche e dei parametri, è altissima. Una delle ragioni dell’altissima qualità della vita sta proprio nel cibo, nel modo di concepirlo come strumento di relazione sociale, di condivisione e di piacere. Il miglior modo per conoscere una città è mangiarsela, provare le sensazioni e le emozioni di chi con quel cibo ci è cresciuto”, ha concluso Niola. (Ren)