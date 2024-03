Campania: Ciarambino (Misto), denatalità in regione peggio che nel resto d'Italia, serve legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto emerso nel corso dell’incontro alla Camera di commercio dal titolo 'Insieme per la natalità… impegno regionale' è a dir poco allarmante. Come illustrato dall’ex presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, tra il 2008 e il 2019 la Campania ha fatto registrare un calo di nascite del 23,1 per cento, tra il 2019 e il 2022 un ulteriore -4,8 per cento e un -3,6 per cento nei primi 11 mesi del 2023, numeri persino peggiori che nel resto d'Italia". Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del gruppo misto. "Siamo davanti ad un tema molto importante, che dovrebbe rappresentare un’urgenza per tutte le forze politiche, in tutti i livelli istituzionali, e bene ha fatto De Luca nell'annunciare di voler approvare una legge regionale sul sostegno alla famiglia e sul contrasto alla denatalità - ha aggiunto Ciarambino -. La famiglia deve essere una priorità della politica regionale tutta e non un tema relegato all’interno di steccati ideologici, se è vero che i figli rappresentano il principale investimento per una regione come la Campania, che un tempo era il vivaio d'Italia e oggi vede una popolazione in costante diminuzione per il calo delle nascite e l'emigrazione dei nostri giovani". (segue) (Ren)