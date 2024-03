Turismo: Enit, a Pasqua il 30 per cento visiterà l'Italia da solo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il sabato 30 marzo la giornata di maggiore affluenza del turismo nelle nostre strutture ricettive italiane, quando le tariffe medie del ricettivo raggiungeranno per una camera doppia il prezzo di 154 euro a camera. Tra le mete più gettonate del periodo sicuramente la montagna del Trentino-Alto Adige ma anche della Valle d'Aosta e le città con Roma in testa, ma anche la Liguria per le prime vacanze al mare, la Toscana, l'Abruzzo, il Veneto e la Campania con le loro offerte multi-prodotto. A partire dal mese di aprile del 2023 i passeggeri aeroportuali hanno segnato costantemente risultati migliori del 2019, anno record del turismo italiano. I primi consuntivi di gennaio 2024, con 12,6 milioni di passeggeri supera decisamente le aspettative. Il turismo in Italia nel 2023 ha segnato una netta crescita e ripresa sul passato, con oltre 125 milioni gli arrivi turistici nelle strutture ricettive in Italia (+5,5 per cento sul 2022), di cui 62,8 milioni di turisti stranieri (+14,0 per cento sul 2022). I flussi complessivi contano, quindi, oltre 431 milioni di pernottamenti turistici nelle strutture ricettive italiane (+4,6 per cento sul 2022), di cui 222,6 di turisti stranieri (+10,7 per cento sul 2022). "Nel 2019 avevamo contato 220 milioni di presenze internazionali. Ora abbiamo recuperato appieno e superiamo – anche se di poco (0,9 per cento) – i valori del 2023. E' quindi arrivato il momento di smettere di pensare solo alla ripresa dei volumi e riprendere a mettere la nostra attenzione sui temi della qualità, incremento del valore e sostenibilità, specie sociale oltre che ambientale. Per fare questo dobbiamo lavorare a fondo sull'offerta per dinamizzare e rafforzare la nostra capacità di attrarre i mercati internazionali durante tutto l'arco dell'anno, soprattutto nelle stagioni di spalla. (segue) (Com)